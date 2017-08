Com acesso em 2013 no currículo, Botafogo-SP contra Vica como novo técnico

(Foto: Alexandre Gondim/JC Imagem)

Com a saída do técnico Rodrigo Fonseca após a derrota para o Macaé fora de casa, o Botafogo anunciou o treinador Vica para o decorrer das rodadas da primeira fase da série C do Campeonato Brasileiro. Natural de Araraquara (SP), o profissional se destaca pelo título em 2013 com o Santa Cruz na terceira divisão nacional e também foi vice-campeão em 2009 com o ASA.





O anúncio foi feito oficial no site oficial do tricolor de Ribeirão Preto, que destacou o trabalho de Vica nos últimos anos. “O Vica é um técnico experiente, com passagens vitoriosas e conhecedor da divisão. Tem todas as condições para nos levar ao acesso. Nosso elenco é forte e com o novo treinador, tenho certeza, nos levará ao acesso. Precisamos nesse momento de união total de nossa coletividade, de apoio ao grupo, para que possamos juntos comemorar essa tão sonhada vaga na série B”, comentou o presidente Gerson Engracia.





O auxiliar técnico Ruben Furtenbach, ex-lateral direito uruguaio que forma a dupla com Vica há mais de 15 anos, também foi contratado para ajudar o Pantera a se classificar para a segunda fase da série C.





“Começamos a conversar ontem e definimos hoje cedo a minha ida. Uma grande oportunidade em um grande clube, com muita tradição. Nesse curto espaço de tempo, queremos contribuir para a nossa classificação e, depois, logicamente buscar o acesso e brigar por título. Esse é o pensamento”, destacou Vica.





O novo comandante botafoguense será apresentado à imprensa nesta segunda-feira (21), às 15h, na sala de entrevistas do Estádio Santa Cruz.





Resultado tira Bota do G4





Ypiranga-RS e Volta Redonda empataram na tarde deste domingo (20) em 3 a 3 em Erechim e tirou o Botafogo do G4 do grupo B. O tricolor tem os mesmos pontos que o Voltaço, mas perde no aproveitamento nas últimas três rodadas.