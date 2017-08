Contratação de Paulinho é a quarta mais cara da história do Barcelona

(Foto: Pedro Martins/Mowa Press)

A ida de Paulinho para o Barcelona, confirmada nesta segunda-feira, se tonará a quarta maior transferência da história do clube catalão em valores absolutos. O valor de € 40 milhões pago ao Guangzhou Evergrande só é superado por Neymar, contratado ao Santos em 2013 por € 88,2 milhões, Luis Suárez, que deixou o Liverpool por € 81,72 milhões, e Ibrahimovic, que saiu da Internazionale por € 69,5 milhões.





Outros nomes de destaque no Barça foram para o clube por valores abaixo do custo de Paulinho. Brasileiros como Daniel Alves, Ronaldinho, Deco e Rivaldo, por exemplo, custaram menos aos cofres dos catalães, mesmo após se destacarem em Sevilla, PSG, Porto e La Coruña, respectivamente. Em termos de comparação, Henry deixou o Arsenal rumo ao Barcelona aos 29 anos - mesma idade do volante da Seleção - por € 24 milhões.





Paulinho irá ao Camp Nou na quinta-feira, quando realizará exames médicos, assinará contrato e, em seguida, será apresentado como novo jogador do Barcelona em uma sessão de fotos no estádio, às 8h45 (de Brasília). Está programada ainda uma coletiva de imprensa na sequência.





Confira as maiores contratações da história do Barcelona:





Neymar (Santos) - € 88,2 milhões, em 2013

Luis Suárez (Liverpool) - € 81,72 milhões, em 2014

Ibrahimovic (Internazionale) - €69,5 milhões, em 2009

Paulinho (Guangzhou Evergrande) - € 40 milhões, em 2017

David Villa (Valencia) - € 40 milhões, em 2010

Overmars (Arsenal) - € 40 milhões, em 2000

8. Daniel Alves (Sevilla) - € 35,5 milhões, em 2008

12. Ronaldinho (Paris Saint-Germain) - € 32,25 milhões, em 2003

19. Henry (Arsenal) - € 24 milhões, em 2007

20. Rivaldo (La Coruña) - € 23,5 milhões, em 1997

22. Deco (Porto) - € 21 milhões, em 2004





Globo Esporte