Corinthians bate o Botafogo, fatura Taça Ouro e conquista vaga na Superliga

O Corinthians/Gurulhos está garantido na elite do vôlei brasileiro. Liderado pelo bicampeão olímpico Serginho, o time, que nasceu em maio, superou o Botafogo por 3 sets a 1 na noite deste domingo para faturar a Taça Ouro no Rio de Janeiro - parciais de 25/20, 25/20, 28/30 e 25/19. O primeiro título da história da equipe alvinegra garantiu o acesso à Superliga 2017/18.





- Foi muito difícil, pois jogamos uma Taça Ouro com um nível altíssimo. Fico triste por outro lado em ver equipes tão fortes ficando de fora, como o Botafogo que tem um elenco talentoso, torcida maravilhosa, comissão técnica e estrutura muito boas. Fiz a minha parte, e quero sempre o bem do voleibol - disse Serginho.





Corintiano roxo, Serginho sonhava com um time alvinegro e idealizou o projeto em Guarulhos. Em pouco tempo, o Timão montou uma equipe com Riad, Sidão e Rivaldo, além do bicampeão olímpico. Depois de ficar com o vice da Copa São Paulo no início do mês, o título da Taça Ouro foi a primeira conquista do Corinthians e frustrou as pretensões do Botafogo, que se reforçou com o vice-campeão olímpico Marcelinho, mas vai ter de disputar a Superliga B por mais uma temporada.





A trajetória do Timão na Taça Ouro foi de superação. A equipe se classificou para o triangular por ter se associado ao São Bernardo Vôlei, rebaixado na última Superliga. Na estreia contra os paranaenses do Castro Vôlei, o Corinthians acabou derrotado no tie-break. A reação começou no sábado, com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Rádio Clube, do Mato Grosso do Sul. Como o Botafogo venceu o Castro, o Timão entrou na partida final do quadrangular precisando de um triunfo por 3 a 1 ou 3 a 0 para ser campeão.





- Uma expressão representa o nosso time que é "Vai, Corinthians!" Aqui temos a história de conseguir os objetivos de forma sofrida, mas com muita garra e determinação. Este é só o começo do projeto que ainda vai trazer muitas alegrias à esta torcida - disse o técnico Alexandre Stanzione.





O Corinthians conquistou a última das 12 vagas na elite da Superliga. Já estavam garantidos Cruzeiro, Taubaté, Sesi-SP, Campinas, Montes Claros, Minas Tênis Clube, Juiz de Fora, Canoas, Bento Vôlei, Maringá e o Sesc-RJ. A competição tem início no dia 14 de outubro e final no dia 6 de maio de 2018.





TAÇA OURO MASCULINA





11.08 (SEXTA-FEIRA) – 1ª RODADA

18h – Castro (PR) 3 x 2 Corinthians (SP) (26/24, 18/25, 25/22, 20/25 e 15/13)

20h – Botafogo (RJ) 3 x 0 Rádio Clube (MS) (25/18, 25/23 e 25/16)





12.08 (SÁBADO) – 2ª RODADA

18h – Corinthians (SP) 3 x 0 Rádio Clube (MS) (25/17, 25/10 e 25/15)

20h – Botafogo (RJ) 3 x 2 Castro (25/23, 24/26, 22/25, 25/23 e 15/10)





13.08 (DOMINGO) – 3ª RODADA

18h – Rádio Clube (MS) 0 x 3 Castro (PR) (21/25, 16/25 e 19/25)

20h – Botafogo (RJ) 1 x 3 Corinthians (SP) (20/25, 20/25, 30/28 e 19/25)





Globo Esporte