Corinthians quer o dobro do que foi sinalizado pelo Nantes para vender Lucca

(Foto: Fabio Leoni/ PontePress)









Comunicada sobre o interesse do Nantes, da França, na contratação do atacante Lucca, hoje emprestado à Ponte Preta, a diretoria do Corinthians mostrou descontentamento com os primeiros valores apresentados pelos empresários do jogador e bateu o pé: quer o dobro.





A conta é assim:





Num primeiro momento, os agentes sinalizaram que os franceses ofereceriam cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 9,3 milhões) na transação.





Pelos 20 gols marcados em 2017, porém, a diretoria do Timão diz que não aceitará menos do que 5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões).





Aos 27 anos, Lucca é um dos principais destaques da Macaca na temporada. Vice-artilheiro do Brasileirão, com 10 gols, ele confirmou que seus empresários estão na França em negociação.





– Interesse, tem, mas nada concreto. Ainda não pensei na saída. Sei que meus representantes estão na França. Estou tranquilo e com a cabeça na Ponte. Quero colocar a Ponte no melhor lugar possível, por tudo o que ela vem fazendo para mim – afirmou ele, em entrevista à Rádio Bandeirantes, de Campinas.

Dono de 60% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians investiu cerca de R$ 4,5 milhões em 2016 na compra de sua fatia dos direitos. Se conseguir vendê-lo pelo valor que deseja, recebe pouco mais de R$ 11 milhões. Cruzeiro (25%) e Criciúma (15%) detêm as demais "fatias" de Lucca.





Enquanto não há uma definição sobre seu futuro, o atleta segue à disposição de Gilson Kleina. Domingo, a Ponte tem o Sport pela frente, às 16h, na Ilha do Retiro.





Globo Esporte