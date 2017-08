Coutinho fica fora dos relacionados do Liverpool para duelo da Liga dos Campeões

(Foto: Carl Recine / Reuters)

Philippe Coutinho segue fora do Liverpool mesmo na Liga dos Campeões. O clube inglês divulgou os jogadores relacionados para enfrentar o Hoffenheim, da Alemanha, nesta terça-feira, em duelo que vale vaga na fase de grupos da competição, e o nome do brasileiro não consta na lista. Em tom de brincadeira, a BBC deu a notícia dizendo que não conseguiu apurar se ele tinha feito o pedido para continuar "fazendo aulas de catalão", em referência ao interesse do Barcelona.





Na última quarta-feira, o Liverpool rejeitou a proposta de €100 milhões do Barcelona por Philippe Coutinho. De acordo com a imprensa britânica, o clube inglês reiterou que o brasileiro não está à venda, ainda que o próprio tenha feito um "pedido de transferência" para poder se juntar ao clube catalão.





Na Liga dos Campeões, o Liverpool faz a primeira partida contra o Hoffenheim nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), na Alemanha. O confronto decisivo, para definir quem segue para a fase de grupos, será na outra quarta-feira, dia 23 de agosto, na Inglaterra.





Relacionados do Liverpool:





Alexander-Arnold, Moreno, Lovren, Milner, Wijnaldum, Henderson, Emre Can, Sadio Mane, Salah, Roberto Firmino, Kent, Solanke, Origi, Gomez, Klavan, Flanagan, Robertson, Matip, Grujic, Mignolet, Karius, Ward.





Globo Esporte