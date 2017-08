Cuca continua no comando do Palmeiras; técnico tem multa em caso de demissão

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)









Após a derrota na arena para a Chapecoense por 2 a 0, no domingo, Cuca continuará no comando técnico do Palmeiras. A informação foi dada ao GloboEsporte.com por um assessor da diretoria do clube.





Logo após o jogo, de acordo com o repórter Mauro Naves, da TV Globo, membros da diretoria alviverde se reuniram para discutir o futuro do treinador. Como não houve consenso, Cuca foi mantido no cargo. Outro assessor da cúpula do clube negou que tenha havido esse encontro.





Caso demita Cuca, o Palmeiras terá que pagar uma multa de cerca de R$ 1,5 milhão ao técnico.





Nos bastidores do clube, e também por parte da torcida, há grande pressão por causa das eliminações na Copa do Brasil e, principalmente, na Taça Libertadores. Mesmo com forte cobrança, a postura de momento da cúpula é de manter os rumos da administração e do comando da equipe.





Após a derrota nos pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, todas as declarações públicas do presidente Maurício Galiotte, do diretor Alexandre Mattos e do técnico Cuca foram de apoio e confiança, mesmo que o relacionamento venha sofrendo desgaste por causa dos resultados.





Ainda que o time esteja na quarta posição no Campeonato Brasileiro – veja aqui a tabela –, a pressão sobre Cuca e Mattos aumentou desde a derrota de domingo. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico relativizou sua parcela de culpa no atual momento da equipe.





Neste contexto, o elenco folga nesta segunda-feira antes de voltar a treinar, na terça. No próximo domingo, o Palmeiras enfrentará o São Paulo, de novo na arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.





