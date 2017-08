Cuca diz que aguardará fim da janela para decidir futuro de Felipe Melo

(Foto: Marcos Ribolli)

O técnico Cuca, do Palmeiras, admitiu neste domingo a possibilidade de reintegrar o volante Felipe Melo, que está afastado do elenco principal. O treinador afirmou, depois da vitória sobre o São Paulo, que irá aguardar o fechamento da janela de transferências para a Europa para decidir o que será feito com o jogador – os principais mercados podem contratar atletas até o dia 31 de agosto.





– Eu acho que o Felipe foi muito mal na questão do áudio dele, já falei isso pessoalmente. Ele reconhece, reconheceu o erro e se desculpou. Isso o torna uma pessoa grande. Eu não sou o que ele falou. Eu não tenho nada contra ninguém. Vamos esperar essa semana, que fecha a janela. Se não aparecer nada para ele, eu não quero prejudicá-lo – disse Cuca.





Durante a semana, o diretor de futebol Alexandre Mattos promoveu um encontro entre o técnico e Melo, que se falaram pela primeira vez desde que o jogador foi afastado no final de julho – à época, um áudio em que o atleta chamava Cuca de "covarde" e "mau caráter" vazou. Desde então, o meio-campista treina em horários diferentes ao do restante do grupo.





– Não quero prejudicar o time também. Tem uma questão jurídica envolvida nisso. Quando fazemos as coisas dentro do bem, temos mais chances de colher coisas com Deus. Vamos esperar essa semana e ver o que vai acontecer – completou o treinador.





A partir do afastamento, Felipe Melo notificou o clube duas vezes alegando sofrer assédio moral. Cuca e o jogador devem voltar a conversar na primeira semana de setembro, quando o Brasileiro será reiniciado após uma pausa para a disputa de jogos das Eliminatórias da Copa de 2018.





Globo Esporte