Danilo faz treino extra e corre para reforçar Corinthians no segundo turno

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)





O meia Danilo deve ser o principal reforço do Corinthians para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma fratura na perna direita e uma lesão na panturrilha, ele passa pelos últimos ajustes para, enfim, voltar aos gramados.





Há mais de um ano sem jogar, o meia é tratado com cautela – ele correu risco de amputação na época da primeira lesão. O clube, porém, trabalha para que ele volte a campo nas próximas semanas. O jogo contra a Chapecoense, no dia 23 de agosto, em Santa Catarina (adiado da 20ª rodada), é visto como boa possibilidade. Ainda é preciso esperar a evolução.





Nesta segunda-feira, a atividade comandada pelo técnico Fábio Carille teve em Danilo seu principal destaque. Dinâmico, participou bem do trabalho em campo reduzido com os reservas. Destacou-se também na atividade de finalizações e foi elogiado pelo comandante, com chutes precisos e "acertando o gol", seguindo a ordem de Carille.





No fim, houve tempo para uma carga extra de treino. Enquanto o elenco deixava o gramado, Danilo se juntou a um auxiliar da preparação física e, preso ao profissional por uma corda, fez corridas curtas. Depois, já sem o auxiliar, fez séries de abdominais e flexões. Então, o meia se dirigiu aos vestiários.





Com duas semanas livres para treinos, o Corinthians volta a campo em 19 de agosto, contra o Vitória, em Itaquera. O Timão é líder do Brasileiro, com 47 pontos.





Globo Esporte