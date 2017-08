Diego Hypolito e Flávia Saraiva ficam fora do Brasileiro de ginástica

Dois astros da ginástica artística brasileira não vão participar do Campeonato Brasileiro, neste fim de semana, em São Paulo. Diego Hypolito e Flávia Saraiva estavam inscritos inicialmente para a competição, que vai servir como seletiva para a formação da seleção brasileira. No entanto, as inscrições não foram confirmadas. Flavinha está sendo poupada por causa de uma lesão, enquanto o vice-campeão olímpico do solo ainda não está recuperado da cirurgia na coluna.





Apesar da ausência no Brasileiro, os dois ginastas ainda podem integrar a seleção brasileira e serem convocados para o Mundial de Montreal, em outubro. A equipe nacional abrirá novas seletivas caso as 24 vagas em disputa em São Paulo não sejam preenchidas - é provável que poucos ginastas alcancem os fortes índices estabelecidos pela comissão técnica.





O Campeonato Brasileiro marcaria o retorno de Diego às competições depois da prata nos Jogos do Rio. Flavinha, por outro lado, era o principal nome na disputa feminina e tem vaga no Pan-Americano de especialistas de Lima, na próxima semana - a CBG ainda não confirmou se a ginasta também será poupada na competição continental.





Medalhistas olímpicos, Arthur Zanetti e Arthur Nory estão confirmados no Brasileiro. A competição também contará com o retorno de Jade Barbosa e Rebeca Andrade. Daniele Hypolito e Francisco Barretto são outros ginastas olímpicos inscritos.