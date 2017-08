Douglas Moraes vê vitória contra o Magnus

Na próxima sexta-feira, o Corinthians enfrenta o Magnus, às 21h30, no Ginásio Parque São Jorge. Na 14ª partida da Liga Nacional de Futsal, o Timão joga pela última vez como mandante antes dos playoffs e está invicto jogando dentro de casa.





Foram sete partidas em seus domínios na competição nacional, com quatro vitórias e três empates. Autor de um lindo gol diante do Foz Cataratas pela última rodada, Douglas Moraes acredita em um bom resultado e afirma que a semana de treinos foi forte, visando o duelo contra um dos maiores rivais do Corinthians neste torneio:





“Vai ser um jogo difícil. Sempre que as duas equipes se enfrentam fazem grandes jogos. Trabalhamos bastante durante a semana, treinamos forte para tentar fechar essa série de jogos em casa com uma vitória”, declarou o fixo.





O Corinthians lidera a competição com 25 pontos em 13 partidas, enquanto o Magnus é o terceiro colocado, com 23 pontos em 12 jogos.





LNF