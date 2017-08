Fãs elegem McLaren do 1º título de Senna como o melhor carro da história da F1

Em uma votação inusitada promovida pela revista britânica "Autosport" durante as férias da F1, fãs tiveram a chance de eleger aquele que consideram o melhor carro da história da categoria. O grande vencedor da competição, que teve o resultado divulgado nesta quarta-feira, foi a McLaren MP4/4, guiada por Ayrton Senna e Alain Prost em 1988. Além de vencer 15 das 16 provas daquela temporada, o bólido ajudou o brasileiro a conquistar seu primeiro título na F1.





A competição foi realizada em formato de copa do mundo: 32 carros, das mais distintas épocas, foram pré-selecionados por editores da revista e, posteriormente, divididos de forma aleatória entre oito grupos de quatro.





Para chegar ao posto de maior carro da F1, o MP4/4 venceu confortavelmente a fase de grupos, com 48% dos votos do grupo c, derrotando Ferrari F2002 (27%), Lotus 49 (16%) e Maserati 250F (9%). Em seguida, os oito primeiros avançaram para a primeira fase final, que eliminou quatro competidores: Brawn GP 001, Ferrari 641 e Williams FW15C e Ferrari 412 T2. Dos quatro que avançaram à finalíssima, o MP4/4 levou 35% dos votos para vencer a disputa e desbancar ninguém menos que Williams FW14B, de 1992, Jordan 191, de 1991, e a McLaren MP4-20, de 2005. De acordo com a "Autosport", cercad e 30 mil votos foram computados durante a disputa.





Globo Esporte