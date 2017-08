Federer e Nadal podem fazer duelo inédito na semifinal do US Open

O duelo inédito entre Federer e Nadal pode acontecer mais cedo em Nova York. O sorteio da chave do US Open foi definido na tarde desta sexta-feira e deixou os rivais na chave superior. Líder do ranking, Rafael Nadal lidera a seção e viu Roger Federer, cabeça de chave 3, ser sorteado como possível rival da semi. Eles já se enfrentaram 37 vezes na carreira, mas nenhum dos duelos foi realizado no US Open. Com o número 1 em jogo, o duelo poderia definir a liderança do ranking após o Grand Slam americano.





Rafael Nadal soma dois títulos no torneio contra cinco do rival suíço Roger Federer, mas ambos não conseguiram brilhar em Nova York nos últimos anos. O último triunfo do Touro Miúra em Flushing Meadows foi no ano de 2013. O jejum de Federer é ainda maior. Ele não levanta o troféu do torneio desde 2008.





Neste ano, Federer soma três vitórias sobre Nadal, todas em quadra dura. Ele está a A distância do canhoto de Mallorca para Murray, 2º colocado, é de 495 pontos. Atual número 3 do mundo, Roger Federer está a apenas cinco pontos de Murray e volta a ter chance de virar líder em Nova York.





O britânico Andy Murray, número 2 do mundo, lidera a chave inferior e pode enfrentar o alemão Alexander Zverev, cabeça de chave 4, numa eventual semifinal. Murray não joga um torneio desde Wimbledon devido a dores no quadril, mas pode voltar a liderar o ranking se levar o título. Zverev, por sua vez, foi campeão em dois torneios preparatórios: o ATP 500 de Washington e o Masters 1000 de Montréal.





O suíço não terá vida fácil nem nas rodadas iniciais. Ele abre a competição contra o promissor americano Frances Tiafoe, de 19 anos e 71º da ATP. O espanhol Feliciano Lopez, 35º, é o possível adversário da terceira rodada. Cabeça de chave 14, o australiano Nick Kyrgios pode desafiar o suíço nas oitavas. O austríaco Dominic Thiem é o top 10 no quadrante de Federer.





A chave de Rafael Nadal é mais tranquila nas chaves iniciais. Ele abre a competição contra o sérvio Dusan Lajovic, 84º da ATP. O francês Richard Gasquet, um dos maiores fregueses de Nadal, é o possível adversário na terceira rodada. O tcheco Tomas Berdych, cabeça de chave 15, e o italiano Fabio Fognini, 26º, são os possíveis oponentes nas oitavas. O grande teste viria nas quartas, com o búlgaro Grigor Dimitrov, cabeça de chave 7 e campeão do torneio de Cincinnati.





