Franca defende bem, derrota Osasco e comemora sexta vitória seguida

(Foto: Newton Nogueira/Franca Basquete)









O Franca Basquete encontrou dificuldades, chegou a ser pressionado, mas confirmou o favoritismo diante do lanterna Osasco, vencendo por 73 a 60, neste sábado, no ginásio Pedrocão.





Foi a sexta vitória da equipe comandada pelo técnico Helinho Garcia, que mantém os 100% de aproveitamento e a liderança do Campeonato Paulista. O Osasco, por sua vez, segue sem vencer na competição, com cinco derrotas.





Avelino, com 15 pontos, foi o cestinha da partida, seguido pelo francano Pedro, com 14 pontos.





O Franca venceu os dois primeiros quartos, por 17 a 14, e 23 a 17, levando uma vantagem de nove pontos: 40 a 31.





No terceiro quarto, Franca venceu por 19 a 13, abrindo 15 pontos de frente: 59 a 44.





No último período, os visitantes aproveitaram o baixo aproveitamento ofensivo do Franca e encostou no marcador, com 66 a 60. Nos minutos finais, porém, os donos da casa se impuseram e reconstruíram a vantagem, vencendo por 70 a 63.





O Franca encerra o turno na próxima quarta-feira, contra o América de Rio Preto, fora de casa. O Osasco joga na quinta-feira, contra o Pinheiros, no Geodesico.





Globo Esporte