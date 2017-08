Franca vence Paulistano na segunda partida do estadual de basquete

(Foto: Newton Nogueira)

O Franca Basquete derrotou o Paulistano na noite dessa terça-feira (8) por 84 a 75, na segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no Ginásio Pedrocão e contou com a torcida francana empurrando o time para a vitória.





Nem mesmo as ausências de Alexey, Antônio Ferreira, Léo Meindl e Rafael Mineiro, que estão com a seleção brasileira, foram capazes de parar o time da casa. O jogo coletivo ajudou o Franca a começar o primeiro set em cima do adversário e contou com boas cestas de Demétrio, o cestinha da partida com 18 pontos.





Os destaques também vão para Gruber, que marcou 15 pontos e sete rebotes, além de Cipolini com 14 pontos e nove ressaltos. O jovem Marcos Louzada, do sub-19, também foi para a quadra e anotou dez pontos.





“A gente provou que nossa equipe tem um ótimo banco, com vários jogadores que podem atuar sem cair a qualidade do time. Os meninos da base estão treinando forte e entraram muito bem nesse jogo. Aos poucos vamos crescer ainda mais, para trazer muita alegria para nossa torcida”, afirmou Gruber.





A próxima partida é no dia 16 contra a Liga Sorocabana no Ginásio Gualberto Moreira.