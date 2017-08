Goleiro ex-Vasco fecha o gol, e Benfica só empata com Rio Ave fora de casa

(Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

O Rio Ave teve seus 100% e aproveitamento interrompidos neste sábado, é bem verdade. Mas ainda assim continua surpreendendo no Campeonato Português. A equipe repleta de brasileiros contou justamente com um para segurar o empate em 1 a 1 com o Benfica em casa: o goleiro Cássio, ex-Vasco, fechou a meta e foi um dos principais personagens da partida. Lisandro López marcou contra, e Jonas fez o gol dos tetracampeões.





Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 15, o goleiro Bruno Varela fez boa defesa no cruzamento que veio da esquerda, mas a bola tocou no argentino Lisandro López no rebote e acabou entrando. Só que o Benfica empatou seis minutos depois, com Jonas cobrando pênalti.





Cássio, que atuou no Vasco entre 2004 e 2007 e também defendeu equipes como Bangu e Macaé no Brasil, fez uma porção de defesas importantes. Sobretudo na segunda etapa, quando o Benfica pressionou pelo gol da virada.





Com o resultado, as duas equipes foram aos 10 pontos, mas o Benfica retomou a liderança porque leva vantagem no saldo de gols: oito contra quatro. O Rio Ave vem logo atrás, em segundo.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Português no domingo da semana que vem, na quinta rodada. O Benfica recebe o Portimonense em casa, enquanto o Rio Ave encara o Marítimo.





Globo Esporte