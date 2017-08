Grêmio recebe oferta do Spartak por Luan, que pode fazer despedida na quarta

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação)

Como já era esperado, Luan está relacionado e jogará contra o Godoy Cruz, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, na Arena. A partida da Libertadores, no entanto, pode ser a despedida do camisa 7 do Grêmio. O clube gaúcho confirma o recebimento do documento oficial do Spartak Moscou, na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 73,6 milhões), e analisa a situação. A tendência é pela saída do jogador.





A formalização do documento é um novo capítulo na negociação. O atacante ainda precisa aceitar os termos propostos pelo Spartak, mas está focado no jogo da Libertadores e não quis pensar no assunto antes do confronto com os argentinos. O clube russo acena com um valor mais perto do pretendido pelo Grêmio do que o Sampdoria, da Itália. O empresário do jogador, Jair Peixoto, esteve na Rússia recentemente acompanhado de Gilmar Veloz, intermediário do negócio, empresário de nomes como Alexandre Pato e Tite.





A partida com o Godoy Cruz, na quarta, assim, pode ser a despedida do Grêmio. O clube gaúcho tem a intenção de segurar o atleta até dezembro, mas entende as dificuldades de isso ser colocado em prática. No domingo, o Tricolor enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, e na próxima semana abre as semifinais da Copa do Brasil com o Cruzeiro, na Arena. Pelo cenário atual, Luan deixa o Grêmio após o jogo com os argentinos.





Os direitos de Luan estão divididos em 70% para o Grêmio e outros 30% igualmente divididos entre investidores, no caso o próprio empresário do camisa 7, Celso Rigo, parceiro do Grêmio na contratação de Bolaños, e também a empresa K2. A partida desta quarta-feira ganha mais um elemento: possivelmente os últimos 90 minutos do jovem de 24 anos com a camisa do Tricolor.





Confira a lista de relacionados

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor

Laterais: Léo Moura, Leonardo, Cortez e Marcelo Oliveira

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bressan e Bruno Rodrigo

Volantes: Michel, Arthur, Maicon e Jailson

Meias: Ramiro e Lincoln

Atacantes: Luan, Lucas Barrios, Pedro Rocha, Fernandinho e Everton





Globo Esporte