Hamilton reina em Spa, vence e diminui para 7 pontos a vantagem de Vettel

Lewis Hamilton fez valer a força do motor Mercedes e faturou a vitória na rápida pista de Spa-Francorchamps, a quinta dele em 2017. O triunfo é o 58ª na carreira do tricampeão, e recolocou o inglês em ótima posição na briga pelo quarto título mundial. Agora, o piloto da Mercedes está apenas sete pontos atrás de Sebastian Vettel, que foi o segundo no GP da Bélgica O alemão da Ferrari até tentou brigar pela quinta vitória na temporada, partiu para cima do rival nas relargadas, mas não conseguiu a ultrapassagem. Com o resultado, o tetracampeão tem 220 pontos contra 213 do britânico na tabela.





Em terceiro lugar ficou Daniel Ricciardo com a RBR, após se aproveitar de um erro de Valtteri Bottas já na parte final da corrida. O finlandês da Mercedes foi o quinto, com o compatriota Kimi Raikkonen à frente, em quarto. Em mais uma grande exibição pela Renault, Nico Hulkenberg recebeu a bandeira quadriculada em sexto lugar, seguido da Haas de Romain Grosjean. Após sofrer com o desempenho ruim da Williams no classificatório, Felipe Massa fez impressionante prova de recuperação e fechou em oitavo. Esteban Ocon da Force India foi o nono e Carlos Sainz Jr. da STR fechou os dez primeiros.





A Fórmula 1 volta daqui a uma semana, em Monza, com o GP da Itália. O primeiro treino livre será no dia 1 de setembro às 5h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV2. A prova será realizada na manhã de domingo, 3 de setembro, às 9h.





Globo Esporte