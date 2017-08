Jesus tem dois gols anulados, Agüero deixa o dele, e City arranca com vitória

Um dos favoritos ao título do Campeonato Inglês, o Manchester City iniciou sua campanha com vitória sobre o recém-promovido e caçula Brighton, neste sábado, por 2 a 0, fora de casa. Não foi lá uma grande atuação dos Citizens, mas tampouco o estreante Ederson trabalhou efetivamente. Gabriel Jesus teve dois gols (bem) anulados e viu Agüero e Dunk, contra, balançarem as redes num intervalo de cinco minutos na etapa final. Com tanto talento à disposição, é de se esperar que o time de Pep Guardiola se imponha mais diante de seus rivais na Premier League.





O City terminou o jogo com 78% da posse de bola e 18 finalizações (oito contra), mais do triplo de passes e escanteios... Números consistentes, futebol nem tanto. Com o também estreante Danilo na lateral esquerda, e peças criativas como Sané e Bernardo Silva no banco, os Citizens encontraram dificuldades para furar a retranca adversária. Gabriel Jesus, pelo menos, não poderá reclamar da falta de oportunidades, já que viu o goleiro Ryan defender uma cabeçada sua na pequena área e também pôs a mão na bola involuntariamente quando teve o gol anulado. Na etapa final, completou após passe do impedido David Silva.





Depois de atuarem na pré-temporada, Ederson (foto) e Danilo começaram pela primeira vez um jogo oficial com a camisa do Manchester City. O goleiro não precisou trabalhar tanto, enquanto Danilo sofreu um pouco para apoiar na esquerda - ele atua originalmente na direita. Acabou substituído por Sané quando o placar ainda estava 0 a 0.





Globo Esporte