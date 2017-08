Manchester City pressiona até o fim, mas fica no empate com o Everton em casa

Jogo do Campeonato Inglês é sempre com emoção, e não foi diferente nesta segunda-feira no empate em 1 a 1 entre Manchester City e Everton no encerramento da segunda rodada da competição. Rooney, eterno ídolo do Manchester United, abriu o placar para a equipe de Liverpool. Sterling, que entrou no lugar de Gabriel Jesus, deixou tudo igual na etapa final, em um jogo de alta intensidade e com lances de perigo até o último minuto.





Pep Guardiola escalou sua equipe com três zagueiros, e Gabriel Jesus e Agüero no ataque. Optou por Sané aberto na ala esquerda. Com posse de bola e domínio do jogo, o Manchester City ficou perto de abrir o placar nos primeiros minutos. Perdeu boas oportunidades, jogou bola na trave, mas acabou castigado em um erro individual de Sané. Ele entregou a bola Holgate, que tocou para Calvert-Lewin. O meia deixou Rooney livre na área para marcar. Em seguida, Walker, que já tinha amarelo, dividiu uma com Baines. O árbitro aplicou o segundo cartão e expulsou o lateral, deixando os jogadores do City revoltados.





Com um homem a menos, era preciso mudar o esquema de jogo do Manchester City. E Pep Guardiola foi eficiente. Tirou Gabriel Jesus, que fazia uma equipe apenas regular, e colocou Sterling em campo. O time abriu o jogo pelas pontas, ganhou mais intensidade. Mesmo com um homem a menos, pressionou o Everton, que tentou as saídas nos contra-ataques. Durante a etapa final, mais duas substituições ajudaram o time da casa a empurrar o rival em seu campo de defesa. Entraram Danilo e Bernardo Silva nas vagas de Sané e Stones, respectivamente. E foi dos pés do lateral brasileiro que partiu o cruzamento que foi desviado por Holgate. Sterling pegou de primeira e deixou tudo igual.





Com o empate em casa nesta segunda-feira, o Manchester City soma quatro pontos em duas rodadas. Ocupa a quinta colocação, na zona de classificação para a Liga Europa. O próximo desafio no Campeonato Inglês do time de Pep Guardiola será contra o Bournemouth no sábado, fora de casa. Também com quatro pontos, o Everton está em oitavo e pega o Chelsea no domingo.





Grande astro do Everton, Rooney alcançou a marca de 200 gols no Campeonato Inglês nesta segunda-feira. É o segundo maior artilheiro da história da competição, perde apenas para Alan Shearer que tem 260 gols. O atacante é também o maior artilheiro do Manchester United com 250 gols.





Globo Esporte