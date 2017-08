Mercado da Bola: Barcelona ainda aguarda Coutinho e Chelsea atrás de substituto de Diego Costa

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)

O Barcelona ainda não jogou a toalha para contratar Philippe Coutinho. De acordo com o jornal “Sport”, o time catalão não mudará sua postura e aguarda um “OK” dos ingleses enquanto houver possibilidade. A janela de transferências da Espanha estará aberta até na sexta-feira, enquanto nos outros países ela fecha um dia antes.





De acordo com a publicação, o Barça estaria disposto a pagar 160 milhões de euros (R$ 604,5 milhões), valor esse que estaria estipulado pelo grupo Fenway Sports, dos EUA, donos do Liverpool. Com isso, os Reds já teriam buscado substitutos para Coutinho, como a contratação de Keita Baldé e a sondagem pelo meia Lemar.





O imbróglio estaria incomodando o jogador brasileiro, que já teria dito que não retornaria ao Anfield, dizendo que “não há volta atrás”. O técnico Jürgen Klopp e os companheiros de vestiário estariam chateados com a postura do meia, que esteve ausente nos duelos contra o Hoffenheim, pelos playoffs da Champions.





(Foto: Divulgação / Internazionale)





Gabigol não vai para o Benfica





O empréstimo de Gabigol para o Benfica teve uma reviravolta negativa. Segundo o jornal “A Bola”, o Benfica desistiu de levar o atacante por empréstimo, após quase ter fechado o acordo. O motivo seria problemas em chegar a um acordo financeiro com a Inter de Milão no início da semana.





Arsenal e Inter não chegam a um acordo por Mustafi





A equipe de Milão também não chegou a um acordo para contratar o zagueiro Mustafi, do Arsenal. Os Gunners compraram o defensor alemão por 34 milhões de euros (R$ 139 milhões) e a Inter ofereceu R$ 18,8 milhões em um acordo de empréstimo, com a opção de compra de R$ 94 milhões. O valor não agradou os ingleses.





Sánchez deve sair por 70 milhões





O Arsenal definiu o preço de venda do atacante Alexis Sánchez: 70 milhões de libras (R$ 286,5 milhões). Os Gunners recusaram a proposta do Manchester City de 50 milhões de euros pelo chileno, mas uma nova proposta deve ser feita pelo jogador de 28 anos.





Chelsea define substituto de Diego Costa





Com a contratação de Diego Costa quase concretizada pelo Atlético de Madrid, o Chelsea estaria negociando a chegada de Fernando Llorente, do Swansea, pelo valor de 15 milhões de euros. O jornal “As” também informou que o atacante Bony, do Manchester City, chegaria aos Blues para a temporada.





Krychowiak na Inglaterra





O volante Grzegorz Krychowiak, do PSG, chegou ao West Bomwich para um empréstimo de uma temporada. O time inglês anunciou a novidade em sua conta no Twitter.