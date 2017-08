Neymar aciona Fifa e cobra bônus de R$ 96 milhões do Barcelona

O atacante Neymar, do PSG, acionou a Câmara de Resolução de Disputas da Fifa para cobrar € 26 milhões (cerca de R$ 96 milhões) do Barcelona, seu ex-clube. O valor é relativo a um bônus pela renovação de contrato com os catalães, assinada em 2016, e que deveria ter sido pago no início de agosto, pouco antes da ida do atleta à França.





Os espanhóis, entretanto, decidiram depositar o montante em juízo pois, na data prevista para o pagamento, Neymar já negociava sua transferência ao PSG. O Barcelona entende que não deve pagar o total, mas sim uma parcela proporcional pelo um ano que o jogador esteve no Camp Nou após a assinatura do novo contrato.





O atacante, que passou as últimas quatro temporadas no Barcelona depois de deixar o Santos, já se preparava para essa disputa no tribunal esportivo. Houve uma tentativa de se resolver a questão sem a necessidade de uma briga jurídica, mas os espanhóis não cederam. Na visão dos advogados de Neymar, o dinheiro tem caráter salarial e, por esse motivo, não pode ser fatiado.





Nesta terça-feira, o Barcelona anunciou que havia acionado a Federação Espanhola para cobrar € 8,5 milhões (cerca de R$ 31,2 milhões) de Neymar, valor que também foi pago como luvas em 2016. Por entender que o atleta descumpriu contrato, o clube quer receber esse total acrescido de uma multa de 10%.





Em comunicado publicado nesta tarde, a NN Consultoria, empresa da família de Neymar que gerencia a carreira do atacante, informa que a ação do Barcelona "foi recebida com surpresa" e que a defesa do atleta "será oportunamente apresentada" após ele ser citado.





O PSG também se posicionou e, em nota, diz que "recebeu com surpresa o comunicado do Barcelona" e reitera que "o clube, como Neymar Jr., tem cumprido rigorosamente com todas as leis e regras e só pode lamentar, mais uma vez, a atitude do FC Barcelona".





Globo Esporte