Neymar se prepara para disputa com o Barcelona na Fifa

O atacante Neymar se prepara para enfrentar o Barcelona nos tribunais. O jogador deve cobrar na Fifa o pagamento de € 26 milhões (cerca de R$ 96 milhões), um bônus pela renovação com o clube, assinada em 2016, e que os catalães se recusam a entregar ao atleta após a transferência para o PSG, da França. A briga pode chegar à Câmara de Resoluções de Disputas da entidade na próxima semana se uma solução amigável não for encontrada.





Neymar notificou seu ex-clube para que o pagamento seja feito. O Barcelona depositou o dinheiro em juízo, de onde o valor só sairia se o jogador permanecesse no elenco – o que não aconteceu. Os espanhóis entendem que o bônus deve ser pago proporcionalmente ao um ano que o atacante ficou no Camp Nou a partir da extensão do vínculo.





Por outro lado, o pai de Neymar exige o pagamento integral dessas luvas, que considera como verba salarial.





Globo Esporte