Palmas a Abelão, palmas ao jogo: Sport e Flu empatam em 2 a 2 na Ilha

A noite desta quarta-feira, 2 de agosto de 2017, poderia ficar marcada pelo lindo gol de Gustavo Scarpa. Pela espetacular arrancada de Patrick que, ao driblar dois marcadores, fez outro golaço. Ou pelo empate em 2 a 2 em um grande jogo. Mas a forma pela qual a Ilha do Retiro recebeu Abel Braga, que perdeu o filho João Pedro no sábado, entrou para história. Um exemplo de empatia, pensar no próximo, solidariedade, enfim, humanidade.





Ele perdeu o filho mais novo – João Pedro, 19 anos – no sábado. Dois dias depois, comandou treino do Flu. O jogo veio após quatro dias. A força de Abel foi reconhecida pela torcida pernambucana. Foi ele pisar no gramado para ser ovacionado pelo público. Ganhou abraço de Vanderlei Luxemburgo, dos atletas do Leão e do trio de arbitragem. Agradeceu, exaltou a solidariedade e celebrou a vida. Que exemplo!





Temporariamente, o Leão continua em sexto, com 28 pontos. O Tricolor, com um jogo a menos, é o 12º, com 22. Os dois times voltam a campo no sábado às 19h (de Brasília). No Maracanã, o Flu recebe o Atlético-GO. O Sport desafia o Corinthians em São Paulo.





O Flu começou em ritmo alucinante. Logo aos oito minutos, Gustavo Scarpa, em lindo chute de fora da área, abriu o placar. Aos 12, Renato Chaves, de cabeça, após escanteio cobrado por Marlon, fez o 2 a 0. Nos dois lances, todos os jogadores foram comemorar com Abel, em mais um lindo episódio da noite. O Tricolor, porém, recuou. Muito forçado pela pressão dos donos da casa. Que apostaram nos cruzamentos. Em um deles, André, de cabeça, descontou. Julio César fez milagre em outra cabeçada, esta de Rithely. O maior volume (65% de posse de bola) não surtiu mais efeito.





A defesa do Flu voltou a vazar, uma marca no campeonato: ocorreu em 16 de 17 jogos. Mas, desta vez, por mérito de Patrick. Fez linda jogada e acertou um espetacular chute. A situação do Tricolor ficou pior com a injusta expulsão de Orejuela – o árbitro entendeu que houve cotovelada em Patrick. Eram oito minutos do segundo tempo. O Flu soube suportar. Quase marcou com Dourado. Teve a sorte de uma cabeçada de Diego Souza parar na trave. O jogo ficou aberto, com os dois times perdendo chances. No fim, resultado justo.





Globo Esporte