Paulinho é liberado de jogo do Guangzhou para viajar e assinar com o Barcelona

Paulinho está muito perto de assinar contrato com o Barcelona por quatro temporadas. O clube catalão decidiu pagar a multa rescisória de € 40 milhões (R$ 149 milhões) ao Guangzhou Evergrande. O GloboEsporte.com apurou que o brasileiro está fora da relação de jogadores para a partida do Guangzhou neste domingo contra o Henan Jianye, e liberado para viajar para a Catalunha, onde passará por exames médicos antes de ser anunciado. A previsão é que o processo aconteça nesta segunda-feira.





O Barcelona ainda negocia o clube chinês para que esse valor seja pago como transferência, e não como multa rescisória, pois assim serão menos impostos. O Barça acredita que o Guangzhou Evergrande aceitará o negócio.





O jornal inglês "Daily Mail" foi o primeiro a publicar o acerto entre o jogador e os catalães. Paulinho era um dos desejos do Barcelona, mas o time chinês recusou as tentativas anteriores, dizendo que ele só sairia pelo valor da multa rescisória. Com a dificuldade na negociação com o Liverpool por Philippe Coutinho, os catalães resolveram acertar logo a contratação de Paulinho.





Aos 29 anos, o meio-campista é um dos principais jogadores do Guangzhou Evergrande, time comandado por Luiz Felipe Scolari. Ele também é um dos homens de confiança do técnico Tite na seleção brasileira, e foi titular durante os últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.





Globo Esporte