Pedido do técnico Marcelino García, Gabriel Paulista troca o Arsenal pelo Valencia

Gabriel Paulista está de casa nova. Depois de quase três temporadas defendendo as cores do Arsenal, o zagueiro de 26 anos assinou nesta sexta-feira com o Valencia, da Espanha. Segundo sua assessoria, o vínculo é válido até julho de 2022.





A contratação deve ser anunciada pelo Valencia ainda nesta sexta, assim como o valor da transferência - a imprensa internacional diverge entre R$ 40 e R$ 50 milhões.





No Arsenal desde 2015, Gabriel Paulista conquistou quatro títulos: duas Copas e duas Supercopas da Inglaterra. Ele chegou a ser convocado pela seleção brasileira para dois amistosos na época do técnico Dunga.





- Estou muito feliz por ter a oportunidade de retornar ao futebol espanhol e para defender uma das grandes camisas desse país. O Valencia é um clube que possui muita história, e sem dúvida alguma não irei medir esforços para defender este grande clube - declarou ele.





A chegada de Gabriel Paulista foi um pedido do técnico Marcelino García Toral, com quem o brasileiro trabalhou no Villarreal antes de ir para o Arsenal.





- Entendo que o fato de conhecer o trabalho do Marcelino García Toral vai facilitar no processo de adaptação ao clube. E diante deste quadro, vou trabalhar forte para que também possa retornar a Seleção Brasileira. Porém, estou ciente de que este desejo passa pelo meu trabalho no Valência e não medirei esforços - finalizou o zagueiro.





Globo Esporte