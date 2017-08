Pré-Nordestão, o que é isso? Times brigam por quatro vagas e mais dinheiro na conta

(Foto: Josiel Martins/GloboEsporte.com)









Oito clubes começam o próximo ano a partir deste semestre de 2017. O pré-Nordestão, seletiva que começa nesta terça-feira, decide quem entra na fase de grupos da Copa do Nordeste. Pela primeira vez, o torneio regional contará com essa eliminatória, algo parecido com o que aconteceu neste ano com a Taça Libertadores.





A novidade, acertada entre representantes dos times, federações e CBF, teve um objetivo: deixar o campeonato mais enxuto – houve uma redução de 20 clubes (quantidade nas últimas três edições) para 16. E quem passar vai ter muito a comemorar: embolsará R$ 500 mil. Parnahyba x CSA, no estádio Pedro Alelaf, no litoral do Piauí, é o confronto que abre o pré-Nordestão. Na quarta, Fluminense-BA x Globo FC jogam no Joia da Princesa, em Feira de Santana, interior da Bahia.

Quem joga essa fase?





Até 2017, a Copa do Nordeste foi composta por dois representantes de cada estado da região. Bahia e Pernambuco tinham direito a três vagas. As mudanças definidas pela Liga do Nordeste colocaram em 2018 apenas os campeões dos estaduais na fase de grupos – Bahia, Pernambuco e Ceará, federações melhores ranqueadas, emplacam também os seus vices.





Quem não tem vaga direta, disputa o pré-Nordestão, formado pelos vice-campeões de seis estados e os terceiros colocados do Campeonato Pernambucano e Baiano.





- Cordino: vice-campeão maranhense

- Itabaiana: vice-campeão sergipano

- Parnahyba: vice-campeão piauiense

- CSA: vice-campeão alagoano

- Globo FC: vice-campeão potiguar

- Treze: vice-campeão paraibano

- Flu de Feira: 3º colocado no Campeonato Baiano

- Náutico





Mas o Náutico foi quarto colocado no Pernambucano. Como está dentro?





Verdade. O Timbu perdeu a decisão do terceiro lugar para o Santa Cruz, mas entrou no pré-Nordestão depois da desistência do Sport. O Rubro-Negro pediu desfiliação da Liga do Nordeste e, assim, descartou jogar o regional em 2018. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou a entrada do Santa Cruz, terceiro colocado do Pernambucano, direto para a fase de grupos do regional. O Santa herdou a vaga do Sport, campeão estadual. O Salgueiro, vice, já estava garantido. O Náutico, então, subiu.





Como foram definidos os confrontos?





Um sorteio organizado pela CBF estabeleceu os duelos do pré-Nordestão. Os clubes foram divididos de acordo com a posição no ranking nacional da entidade, critério que estabeleceu quem joga em casa na partida de volta. Os duelos ficaram assim:





Parnahyba x CSA

Flu de Feira x Globo FC

Treze x Cordino

Náutico x Itabaiana





Como é a disputa?





É bem simples, tiro curto e muita emoção. São jogos de ida e volta. Avança quem faz a maior pontuação nas partidas. Em caso de empate, o critérios de desempate são:





1) Saldo de gols

2) Gols marcados fora de casa

3) Cobrança de pênalti





O que está em jogo?





Além da classificação à fase de grupos, vencer o pré-Nordestão representa muito dinheiro na conta. A divisão das cotas de participação do torneio ganhou um incremento para 2018, algo em torno de R$ 22 milhões. Só por participarem da classificatória, os oito times ganham R$ 250 mil. Esse valor pode aumentar em caso de sucesso. As quatro futuras equipes da "Copa" em 2018 receberão mais R$ 500 mil, totalizando R$ 750 mil. Uma baita motivação.





Agenda dos jogos





22 de agosto - Partida de volta

21h - CSA-AL x Parnahyba-PI - Rei Pelé, Maceió (AL)





24 de agosto - Partida de volta

21h - Globo-RN x Fluminense-BA - Manoel Barretto, Ceará-Mirim (RN)





Treze x Cordino e Náutico x Itabaiana terão os confrontos de ida e volta agendados pela CBF.





Quem está classificado no Nordestão 2018?





O sorteio da fase de grupos deve acontecer em setembro. Os 16 clubes serão divididos em quatro grupos, que começam em 2018 brigar pela taça.





PE: Santa Cruz e Salgueiro

BA: Vitória e Bahia

CE: Ceará e Ferroviário

RN: ABC

AL: CRB

PB: Botafogo-PB

MA: Sampaio Corrêa

SE: Confiança

PI: Altos





