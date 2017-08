Richarlison faz o 1º gol pelo Watford e abre caminho para vitória fora de casa

Em seu primeiro jogo como titular na Premier League, Richarlison não decepcionou. O ex-atacante do Fluminense foi decisivo ao abrir caminho para a vitória do Watford por 2 a 0 sobre o Bournemouth, neste sábado, fora de casa. Foi o primeiro gol com a camisa do time inglês do brasileiro, que viu o francês Etienne Capoue, seu substituto na segunda etapa, fechar a conta. O goleiro Gomes foi outro brasileiro em campo pelo Watford.





Assim, o Watford soma quatro pontos em duas rodadas, após o empate com o Liverpool em 3 a 3 na estreia. Naquela ocasião, Richarlison fez a sua estreia pelo Watford ao entrar aos quatro minutos do segundo tempo no lugar do argentino Pereyra, machucado. Foi dele o toque para o meio em que Mignolet espalmou para trás. O quique no travessão deixou Britos na boa para empatar aos 48 minutos.





Dessa vez, ele começou como titular e jogou durante 80 minutos até ser substituído com dores. Aos 28 da etapa final, ele recebeu cruzamento rasteiro de Gray e venceu a briga com a zaga para mandar para o fundo das redes. Sete minutos depois deu lugar a Capoue, e o francês fechou a conta. O ex-Fluminense comemorou a atuação.





- Estou muito feliz com o gol e por estar sendo útil ao time. O jogo estava muito difícil, mas construímos boas jogadas durante os 90 minutos e acabei tendo a felicidade de marcar. Espero que seja o primeiro de muitos - declarou o brasileiro.





O gol marcado diante Bournemouth foi o 16º dele em 2017. Richarlison também deu sete assistências neste ano. O jovem acredita que possa continuar o bom momento no novo clube.





- Estou vivendo um momento bom, graças a Deus. Estava em ritmo de temporada, cheguei aqui e consegui manter a mesma pegada e isso tem sido muito importante pra mim. Ainda estou me acostumando aqui e tenho muito a crescer. Não vou me acomodar nunca, mesmo marcando gols.





