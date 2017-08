Rooney comemora primeiro gol no retorno ao Everton: "Um momento especial"

Wayne Rooney não só aceitou voltar a vestir a camisa do clube que o lançou para o futebol mundial como também retornou sendo decisivo. Em sua segunda partida oficial depois do retorno ao Everton - a primeira foi na Liga Europa, vitória por 1 a 0 sobre o Ruzomberok -, ele balançou as redes e viveu "um momento especial", segundo o próprio.





Rooney marcou o único gol do Everton na vitória por 1 a 0 sobre o Stoke City neste sábado, pela primeira rodada da Premier League. Aos 45 minutos do primeiro tempo, ele foi no terceiro andar pra testar firme e vencer o goleiro Butland.





- Pessoalmente falando, eu estou absolutamente feliz por marcar o gol da vitória no Goodison Park. Foi um momento especial para mim, senti muito alívio e muita emoção. O gol foi importante, logo antes do intervalo - declarou ele à "BBC" depois da partida.





Quase 40 mil pessoas lotaram o Goodison Park para assistir à vitória do Everton. Rooney elogia o ambiente familiar que o cerca no clube.





- Eu me senti em casa desde a primeira vez em que pisei no centro de treinamento. Estava esperando por esse momento há muito tempo - encerrou ele.





Com três pontos, o Everton ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês. O próximo desafio da equipe será contra o Manchester City, fora de casa.





Globo Esporte