São José bate Vôlei Ribeirão em casa e ganha posições no Paulis

(Foto: Divulgação/São José Vôlei)

O São José Vôlei reencontrou a vitória após derrotar o Vôlei Ribeirão por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 30, no ginásio do Sesi, zona sul de São José dos Campos. O triunfo veio com parciais de 25/20, 29/27 e 25/21, e colocou fim a uma série de três derrotas seguidas.





Com o triunfo, os joseenses chegam a seis pontos no Campeonato Paulista e saltam para a sexta colocação, empatados com o Corinthians. O Vôlei Ribeirão segue com três pontos, na penúltima colocação do torneio.





O São José volta a jogar na próxima sexta-feira quando visita o Corinthians, em Guarulhos, às 19h30. No dia 5 de setembro, às 20h, o Vôlei Ribeiro volta a jogar. O adversário também é o Corinthians.





Globo Esporte