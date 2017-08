São Paulo não volta a brilhar, perde para Coritiba e volta ao Z4

A reação do São Paulo no Campeonato Brasileiro teve um capítulo amargo nesta quinta-feira (3) no Morumbi. Mesmo com mais de 50 mil torcedores na capital, o tricolor foi derrotado pelo Coritiba por 2 a 1 e “de quebra” voltou a zona de rebaixamento.





Na primeira etapa, o São Paulo foi melhor, mas faltou categoria para o gol. Marcinho teve a chance logo aos três minutos, mas errou ao tentar tirar a bola do goleiro Wilson. Cueva também teve a chance, mas errou na hora de aproveitar o rebote. Rodrigo Caio ainda tentou de cabeça aos 44 minutos, mas errou o alvo.





O que mais atrapalhou o tricolor foi a marcação paranaense. Com a pressão em cima dos meio-campistas, Petros não soube aproveitar os lançamentos, Hernanes foi bem marcado e Cueva centralizou demais as jogadas. O Coritiba trazia perigo nos lances de escanteios e cruzamentos pelo alto.





No segundo tempo, o Coxa voltou gostando do jogo e abriu o placar aos dez minutos, após cobrança de pênalti de Carleto. Com isso, o São Paulo pressionou com bola no travessão, belas defesas de Wilson e boa chegada de Pratto. Entretanto, para fechar a noite, em contra-ataque rápido Rildo rolou para Filigrana, que chutou no canto de Renan Ribeiro. Denílson ainda descontou para o tricolor paulista, mas a derrota já estava decretada.





Na próxima rodada, o São Paulo visita o Bahia no domingo (6), às 16h. No mesmo horário, o Coxa recebe a Chapecoense no Couto Pereira.