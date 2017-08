Seleção brasileira se apresenta sem cortes pela primeira vez nas eliminatórias

A próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 reserva um fato inédito para a seleção brasileira dentro do torneio. Pela primeira vez, o técnico não teve que fazer nenhum corte na lista de convocados. A enorme maioria do grupo se apresentará ao longo desta segunda-feira, já para o primeiro treino em Porto Alegre, palco da partida contra o Equador, na quinta-feira.





Nas eliminatórias, cada convocação serve para dois jogos. Essa, portanto, foi a sétima do Brasil – três feitas por Dunga e quatro com Tite. Em todas as anteriores houve problemas, a maioria médicos. Agora, o atual técnico terá seus 23 escolhidos à disposição.





Inclusive Philippe Coutinho, que, oficialmente, não tem participado do início de temporada com o Liverpool em razão de uma lesão nas costas. A expectativa da comissão técnica da Seleção, entretanto, é que ele se apresente em condições de treinar e jogar. Todos estão cientes de que o real motivo de sua ausência no clube inglês é a possibilidade de transferência para o Barcelona.





As eliminatórias tiveram início em outubro de 2015, diante de Chile e Venezuela. De cara, Dunga teve que riscar de sua relação a dupla do Liverpool, Coutinho e Roberto Firmino, por lesões, além do lateral-direito Rafinha, que na época declarou sua intenção de defender a seleção da Alemanha.





No mês seguinte, o zagueiro Marquinhos e o lateral-esquerdo Marcelo foram cortados dos jogos contra Argentina e Peru. E na última convocação do antigo técnico, o meia Kaká e novamente Firmino não puderam se apresentar para enfrentar Uruguai e Paraguai.





A má campanha motivou a troca de técnicos. Tite estreou diante do Equador, logo depois da conquista da medalha de ouro olímpica, que alçou jovens à seleção principal. Um deles, Rodrigo Caio, se machucou e foi cortado. Depois disso, Casemiro e Douglas Costa, duas vezes cada um, além do lateral-esquerdo Marcelo, sofreram lesões às vésperas de se apresentar.





Dos campeões de corte, Marcelo, Casemiro, Firmino e Douglas Costa, apenas o último não estará nessa rodada das eliminatórias, por opção de Tite. O Brasil enfrentará o Equador na próxima quinta-feira, às 21h45, na Arena do Grêmio.





Globo Esporte