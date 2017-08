Sem inspiração, Botafogo perde para São Bento e cai para terceiro na série C

Francis não fez boa partida neste domingo (13) (Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP perdeu a segunda partida consecutiva neste domingo (13), no Estádio Santa Cruz, por 2 a 0 para o São Bento. O resultado derrubou o tricolor para a terceira colocação do grupo B da série C do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, e deixou a classificação na competição ameaçada.





Na próxima rodada, o Pantera visita o Macaé no sábado (19), às 15h, na busca da primeira vitória como visitante na competição. Já o São Bento subiu a liderança do grupo com 23 pontos e fará confronto direto pela classificação com o Joinville na sexta-feira às 21h.





O Jogo





O Botafogo entrou em campo com a pressão da vitória após perder a invencibilidade para o Joinville no último jogo. No entanto, os erros de passe e a falta de entrosamento dificultaram a partida botafoguense. Pelo lado do São Bento, as investidas nos contra-ataques funcionavam, mas a defesa tricolor era compacta.





Na frente, Edno recebia pouco as bolas e contava com a péssima partida de Francis, além da boa marcação adversária em cima de Morais e Samuel Santos. O volante Murilo apareceu bem à frente e Ronaldo foi bastante acionado, mas nada de inaugurar o placar.





Entretanto, aos 39 minutos, Gladstone derrubou o jogador adversário na área e o árbitro marcou pênalti. Marcelo Cordeiro foi para a bola e fez 1 a 0 para os visitantes. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Botafogo pressionou, mas não conseguiu o empate.





Na segunda etapa, o jogo foi o mesmo, com a entrada do atacante Wesley no lugar de Murilo, que não resolveu em nada o futebol botafoguense e ainda abriu espaço para o São Bento, que fez mais um com Maicon após contragolpe. A partida continuou apática para o Botafogo, sem inspiração no campo ofensivo. O placar final demonstrou a força tática do time de Sorocaba e o “apagão” do clube ribeirão-pretano.





O resultado ainda pressiona o Pantera na busca pela classificação. O clube cai para terceiro lugar com 20 pontos e fica a apenas um do Volta Redonda, primeiro fora do G4.