Semana de folga e reunião com diretoria: Dracena vive clima de indefinição após Liga

Após ser derrotado pelo Sorocaba por 8 a 2, nesta terça-feira (15), e dar adeus à Liga Paulista de Futsal nas quartas de final, o Dracena tem uma semana de folga, e a previsão é que os jogadores se reapresentem na quarta (23). A próxima competição do time é a Copa Paulista, já em setembro, no entanto, o atual clima no elenco é de indefinição.





Segundo o técnico Cuti, a direção do time vai realizar uma reunião nos próximos dias para definir os passos seguintes do Dracena. O treinador não descarta a possibilidade de mudanças no elenco, inclusive, a dele mesmo.





– Não sabemos como vai ficar, quem vai ficar, e nem sei se eu vou ficar, mas tudo vai ser conversado nesta reunião, que deve acontecer antes da reapresentação. Agora é hora de erguer a cabeça, porque eu também já joguei, já perdi de goleada, e eu sei como é isso. O esporte é assim – destacou Cuti.





Embora a despedida tenha sido com uma goleada, o torcedor do Dracena tem motivos para se lembrar de forma positiva do principal torneio estadual. Foi apenas a segunda participação na Liga, e as estatísticas demonstram que o time teve um progresso significativo na comparação com a última edição.





No ano passado, os dracenenses terminaram com a campanha de uma vitória, quatro empates e quatro derrotas (26% de aproveitamento), sendo eliminados nas oitavas de final. Neste ano, o time acumulou sete vitórias, três empates e seis derrotas (50% de aproveitamento).





– Tem a Copa Paulista, que é uma competição muito parecida com a da Liga Paulista, com praticamente a participação dos mesmos times, mas o futuro vai depender dessa reunião que vamos fazer – acrescentou Cuti.





Globo Esporte