Sorteio da Liga Europa deixa Milan e Arsenal em grupos sem grandes forças

Cabeças de chave na Liga Europa, Milan e Arsenal terão, em teoria, vida tranquila nesta primeira fase do torneio continental. O sorteio promovido pela Uefa nesta sexta-feira colocou Austria Viena, da Áustria, Rijeka, da Croácia, e AEK, da Grécia, no caminho dos italianos no Grupo D. Já os ingleses terão uma tarefa um pouco mais complicada no H diante de BATE Borisov, de Belarus, Colônia, da Alemanha, e Estrela Vermelha, da Sérvia.

O Arsenal estreia dia 14 de setembro contra o Colônia em Londres. Já o Milan, que precisou passar pelas fases prévias para se classificar ao torneio continental, vai a campo no mesmo dia para visitar o Áustria Viena na primeira rodada.





Se Milan e Arsenal podem comemorar o sorteio, cabeças de chave como Braga e Lyon não têm tanto o que comemorar. Os portugueses entraram em uma chave com três times que disputaram as fases prévias da Champions: Ludogorets, da Bulgária, Hoffenheim, da Alemanha, Istanbul Basaksehir, da Turquia. Já os franceses terão Everton, da Inglaterra, Atalanta, da Itália, e Apollon Limassol, do Chipre.





Outras forças continentais se enfrentarão em seus grupos, casos de Athletic Bilbao (Espanha) e Hertha (Alemanha) no J; Lazio (Itália) e Nice (França) no K; Zenit (Rússia) e Real Sociedad (Espanha) no L; e RB Salzburg (Áustria) e Olympique (França) no I.





No evento em Mônaco, a Uefa ainda inovou ao escolher o melhor jogador da última edição da Liga Europa. Campeão com o Manchester United, o francês Paul Pogba foi eleito como o craque do torneio. Na disputa, o meia superou outros dois colegas de equipe: o sueco Ibrahimovic e o armênio Mkhitaryan.





Confira os grupos





Grupo A

Villarreal (Espanha)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Astana (Cazaquistão)

Slavia Praga (Rep. Tcheca)





Grupo B

Dínamo Kiev (Ucrânia)

Young Boys (Suíça)

Partizan Belgrade (Sérvia)

Skenderbeu (Albânia)





Grupo C

Braga (Portugal)

Ludogorets (Bulgária)

Hoffenheim (Alemanha)

Istanbul Basaksehir (Turquia)





Grupo D

Milan (Itália)

Austria Viena (Áustria)

HNK Rijeka (Croácia)

AEK (Grécia)





Grupo E

Lyon (França)

Everton (Inglaterra)

Atalanta (Itália)

Apollon Limassol (Chipre)





Grupo F

Copenhagen (Dinamarca)

Lokomotiv Moscou (Rússia)

Sheriff (Moldávia)

Fastav Zlin (Rep. Tcheca)





Grupo G

Viktoria Plzen (Rep. Tcheca)

FCSB (Romênia)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Lugano (Suíça)





Grupo H

Arsenal (Inglaterra)

BATE Borisov (Belarus)

Colônia (Alemanha)

Estrela Vermelha (Sérvia)





Grupo I

RB Salzburg (Áustria)

Olympique de Marselha (França)

Vitória de Guimarães (Portugal)

Konyaspor (Turquia)





Grupo J

Athletic Bilbao (Espanha)

Hertha Berlin (Alemanha)

Zorya Luhansk (Ucrânia)

Ostersund (Suécia)





Grupo K

Lazio (Itália)

Nice (França)

Zulte Waregem (Bélgica)

Vitesse Arnhem (Holanda)





Grupo L

Zenit (Rússia)

Real Sociedad (Espanha)

Rosenborg (Noruega)

Vardar Skopje (Macedônia)





Globo Esporte