Torcida de time alemão causa incidentes, e amistoso é suspenso na Inglaterra

O amistoso entre Burnley, da Inglaterra, e Hannover, da Alemanha, foi suspenso neste sábado por ordem policial após um princípio de confusão nas arquibancadas do estádio Turf Moor. Segundo o "The Guardian", durante o primeiro tempo da partida, torcedores do clube alemão arrancaram cadeiras e passaram a arremessar na direção da torcida inglesa e do gramado. A polícia interviu mas, sem conseguir conter os alemães, sugeriu a paralisação do confronto.





Em seu site oficial, o Burnley explicou que acatou um pedido da polícia, que sinalizou preocupação com a segurança dentro do estádio. Segundo o clube inglês, cerca de 500 torcedores do Hannover estavam presentes no Turf Moor.





O Burnley vencia a partida por 1 a 0 até a paralisação, no fim do primeiro tempo. Ao marcar o gol da equipe da casa, Ben Mee foi em direção aos torcedores do Hannover e pediu para que se acalmassem. O pedido não foi atendido e a confusão prosseguiu. Sem conseguir conter a torcida visitante, a polícia sugeriu a paralisação da partida e a retirada dos ingleses do estádio. Em seguida, os alemães foram escoltados pela força policial até as imediações do local.