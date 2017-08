Visitante indigesto, Paysandu bate Oeste e impõe ao rival a primeira derrota em casa

O Paysandu abriu o returno da Série B do Campeonato Brasileiro comprovando a fama que construiu no turno, a de jogar muito bem como visitante – fora de casa, anotou 40% de seus pontos. Neste sábado à noite, em Barueri, mesmo encarando o único time da competição que ainda não havia perdido como mandante, venceu o Oeste por 3 a 1. Com o resultado, respirou em relação ao rebaixamento e se afastou um pouco da zona da tabela com a qual vem "flertando" nesta temporada. Já o Rubrão perdeu a chance de se credenciar na lutar pelo acesso à elite – se tivesse vencido, ficaria a quatro pontos do G-4. Agora, já começa a olhar para trás.





Com paciência, e com organização em seu sistema de marcação, o Paysandu começou melhor a partida, mesmo sem a posse de bola, que ficava com o Oeste, que não conseguia ser contundente. Apesar de melhor organizado, o Papão mal chegava ao ataque. Porém, em sua primeira incursão, conseguiu o gol: aos 12 minutos, o lateral-direito Lucas Taylor cruzou rasteiro na área e o também lateral-direito Rodrigo Sam se atrapalhou todo e marcou contra: 1 a 0.





Com a vantagem, a superioridade do Papão aumentou e o Bicolor começou a explorar o desespero dos donos da casa que saíam com tudo em busca do empate. Quando o jogo dava sinais de ficar equilibrado novamente, o talento mudou a tendência: Bérgson fez um golaço de fora da área e deixou o Papão em excelente vantagem: 2 x 0.





No segundo tempo, o Oeste trocou um lateral por um atacante, foi todo ao ataque, mas só conseguiu diminuir numa infelicidade do time paraense. Numa bola recuada, o zagueiro Gualberto escorregou e deixou Roberto livre para diminuir. Mas o dia era do Bicolor e logo na sequência o atacante Magno, que deixara o banco de reservas minutos antes, fez o terceiro para decretar a boa vitória do Papão.





Com a vitória, o Paysandu foi a 26 pontos e subiu uma posição da tabela, assumindo o 14º posto, agora três pontos distante da zona do rebaixamento. Já o Oeste, tem um ponto a mais e, com 27, ocupa a 13ª posição, também preocupado com o Z-4.





Pela 21ª rodada da Série B, o Oeste volta a campo na próxima sexta-feira (18), quando enfrenta o Criciúma, às 20h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. No dia seguinte, sábado (19), ás 19h, o Paysandu recebe o Paraná no Mangueirão, em Belém.





Globo Esporte