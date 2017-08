Vôlei Ribeirão Preto viaja para fazer estreia no Campeonato Paulista

(Foto: Alisson Santos / WA Comunicação)

A equipe masculina profissional de vôlei de Ribeirão Preto embarcou para São Paulo-SP, no início da tarde desta terça-feira, 8, em busca da vitória contra o primeiro adversário oficial. A disputa será realizada pela primeira rodada do Campeonato Paulista contra o Sesi, em Santo André, Região do Grande ABC Paulista, às 19h.





O grupo realizará no final do dia, 8, um treino e reconhecimento da quadra. Logo após, o fisioterapeuta responsável, Alexandre Collucci fará o trabalho de “recovery” (Fisioterapia Recuperativa) em todos os atletas. O procedimento efetua técnicas de relaxamento muscular e regenerativas para permitir uma recuperação mais rápida da musculatura.





“Essa partida é muito importante para todos nós. Além de carregar o peso de uma estreia, a partir desse jogo poderemos avaliar como cada jogador vai se comportar em quadra e fazer uma preparação ainda melhor”, afirma Alexandre Collucci.





Na quarta-feira pela manhã, dia do confronto, o técnico Marcos Pacheco comandará o último treino. Em seguida o time iniciará a concentração para a disputa.





Serviço

Jogo: Sesi x Vôlei Ribeirão Preto,

Primeira Rodada do Campeonato Paulista 2017;

Quando: 09/08/2017, quarta-feira, às 19h;

Onde: Sesi, Santo André - SP