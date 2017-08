Zé Ricardo é demitido do Flamengo após derrota para o Vitória

(Foto: Gilvan de Souza)

Não deu para Zé Ricardo. O técnico do Flamengo foi demitido do cargo neste domingo (6), horas depois da derrota para o Vitória em casa, por 2 a 0, e não conseguiu permanecer no cargo após os resultados que distanciaram o clube da briga pelo título brasileiro.





O treinador foi efetivado ao cargo em maio de 2016 e seu aproveitamento foi de 62,2%, com 47 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. Conquistou o Campeonato Carioca, mas foi eliminado da Taça Libertadores e deixou o título nacional escapar no ano passado. O auxiliar Cleber dos Santos também deixou o clube.





A pressão dos torcedores pela saída de Zé Ricardo era enorme. Após a derrota, ele foi novamente vaiado pela torcida. Desde que assumiu o cargo, o treinador não agradou a massa rubro-negra.





Com o fim do primeiro turno, o Flamengo está em quinto lugar, 18 pontos atrás do líder Corinthians. Já a distância para o lanterna Atlético-GO é menor, de 17 pontos.





Confira a nota divulgada pelo clube após a saída do treinador:





"O Clube de Regatas do Flamengo comunica que Zé Ricardo não é mais treinador da equipe profissional. O auxiliar técnico Cleber dos Santos também foi desligado do clube.





O Flamengo agradece os serviços prestados e deseja sucesso aos profissionais em suas carreiras".