4ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa é realizada neste domingo (1º) em Ribeirão Preto

Neste domingo (1º) será realizada a quarta edição da Corrida e Caminhada Outubro Rosa, em Ribeirão Preto. A largada será às 8h, no estacionamento do Shopping Iguatemi, com percursos de 3 km de caminhada ou 5 km de corrida.





Com inscrições esgotadas, são esperados 1.700 participantes para o evento deste ano: mulheres e homens, de todas as idades, que correm com o objetivo de reforçar o alerta em relação à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.





Retirada dos kits





Para quem se inscreveu, a retirada dos kits deve ser feita nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), das 12h às 19h, na loja Glamor Perfumaria, do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. Para a retirada dos kits é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de pagamento.





O kit contém um chip de cronometragem, número do participante, camiseta com tecido de alta tecnologia e brindes patrocinadores.





A prova é realizada pelo InORP/Grupo Oncoclínicas em parceria com a ARS Eventos e Consultoria Esportiva.





Serviço

Corrida e Caminhada Outubro Rosa

Quando: 1º de outubro (domingo)

Largada: às 8h no Estacionamento do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto





Retirada dos kits

Quando: Sexta-feira (29) e Sábado (30)

Horário: das 12h às 19h

Local: Glamor Perfumaria, no Iguatemi Ribeirão Preto