Agüero faz hat-trick, Jesus marca, e City assume liderança provisória do Inglês

Não faltou nem fazer chover! Com grande atuação e um gol espetacular ao passar por cinco marcadores, Agüero foi o nome da goleada do Manchester City por 6 a 0 sobre o Watford fora de casa. Além do argentino, Gabriel Jesus, Otamendi e Sterling completaram o placar, que colocou o time de Guardiola na liderança provisória do Campeonato Inglês, com 13 pontos. Isso porque o Manchester United joga no domingo e pode retomar a ponta, mas precisa golear o Everton.





Foram cinco os brasileiros em campo neste sábado. Pelo lado do Watford, Gomes falhou no segundo gol do Manchester City, mas fez algumas boas defesas e evitou um placar até mais elástico. Richarlison, no ataque, teve boa movimentação, mas nenhuma grande chance de marcar.





Já no Manchester City, Gabriel Jesus marcou o terceiro gol da equipe, ainda no primeiro tempo, e funcionou bem ao lado de Agüero. Fernandinho foi bastante sólido na marcação no meio-campo, e Ederson teve pouco trabalho.





O Manchester City se propôs a dominar o jogo desde o início. Postado no campo de ataque, o time de Guardiola soube envolver bem o adversário e foi criando boas chances de abrir o placar, sempre passando pelos pés de De Bruyne. Foi o belga, aliás, quem cobrou a falta aos 27 minutos para Agüero, em impedimento, desviar de cabeça e abrir o placar. Três minutos depois, David Silva recebeu de Jesus na área e cruzou rasteiro. Gomes falhou, e a bola sobrou livre para o argentino marcar novamente. Aos 37, Agüero avançou bem pelo meio e tocou para Gabriel Jesus, à frente da defesa, bater na saída de Gomes. Apesar do placar merecido, a torcida do Watford ficou na bronca com os dois gols irregulares.





Sem alterações no intervalo, o técnico Marco Silva conseguiu mudar a postura do Watford, que voltou mais agressivo para o segundo tempo. Logo no início, a equipe criou boas oportunidades, mas não conseguiu diminuir. Aos poucos, o City foi novamente se encontrando, reequilibrou as ações e deu um banho de água fria aos 18 minutos, quando Otamendi marcou o quarto, de cabeça. Aos 35, o ponto mais alto da partida: Agüero arrancou da intermediária, passou por cinco marcadores e tocou na saída de Gomes para marcar um golaço, o seu terceiro no jogo. Já sem forças, o Watford ainda levou o sexto: Kabasale derrubou Sterling na área. O próprio atacante inglês cobrou e fechou a conta.





Apesar de ter sido relacionado nas últimas duas partidas, Gündogan só voltou a jogar pelo Manchester City neste sábado e foi bastante aplaudido pelos torcedores presentes em Vicarage Road. O jogador alemão sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho em dezembro de 2016, e não entrava em campo desde então.





Curiosamente, o adversário contra quem Gündogan sofreu a lesão foi o Watford. Foram nove meses em recuperação até que o volante do Manchester City voltasse a jogar.





Com a vitória, o Manchester City chegou aos 13 pontos em cinco jogos e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Já o Watford, que estava invicto até então, despencou na tabela de classificação: caiu do 4º lugar para a 10ª posição, com 8 pontos. A equipe ainda pode ser ultrapassada por Tottenham e Arsenal, que jogam na rodada.





