Ana Sátila é campeã da Copa do Mundo no caiaque extremo, nova categoria

A bandeira brasileira tremulou no lugar mais alto do pódio na Copa do Mundo de canoagem em Ivrea, na Itália. Ana Sátila, de 21 anos, conquistou o título da nova categoria da modalidade, o "K1 Extreme" (caiaque extremo). No masculino, o também brasileiro Pepê Gomes chegou até as semifinais e terminou com a oitava colocação geral na mesma categoria.





Na final, Ana Sátila deixou para trás a tcheca Amalie Hilgertova, que ficou com a segunda colocação, além das americanas Sage Donnelly e Tracy Hines, terceiro e quarto, respectivamente.





- Estou muito feliz, muito obrigado a todos pela torcida, vou continuar sempre dando o meu melhor para conquistar bons resultados ao Brasil - disse Ana Sátila.





K1 olímpica: quedas nas semi





Pouco antes do título no caiaque extremo, Ana Sátila entrou na água neste domingo para a disputa das semifinais do K1, categoria olímpica. A brasileira terminou em 12º, apenas duas posições abaixo das 10 atletas que garantiram presença na decisão.





Entre os homens, o Brasil também chegou até as semi, com o finalista olímpico Pepê Gomes. Na disputa realizada no sábado, ele acabou sofrendo duas penalidades em sua descida e terminou na 17ª, fora dos 10 classificados para a decisão.





- A pontinha do meu remo pegou na baliza 20, se não tivesse tocado eu estaria entre os dez. Estamos trabalhando forte para conseguir chegar na tão sonhada final - lamentou Pepê.





Globo Esporte