Após defender a Seleção, Philippe Coutinho volta ao trabalho no Liverpool

(Foto: Reprodução / Twitter)

De acordo com o site oficial do Liverpool, o técnico da equipe, Jürgen Klopp, recebeu no treinamento desta quinta-feira os dez jogadores que estiveram com suas respectivas seleções na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Entre eles o meia brasileiro Philippe Coutinho, que ainda não jogou nesta temporada pelo clube e estava na mira do Barcelona.





A expectativa agora é pelo aproveitamento de Philippe Coutinho contra o Manchester City, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Enquanto a janela de transferências das principais ligas da Europa estava aberta, Coutinho não jogou pelo Liverpool. O clube apontou que ele se recuperava de dores nas costas, mas o jogador fez um pedido formal para se transferir ao Barcelona. Os ingleses não aceitaram as investidas dos catalães.





Mesmo sem jogar pelo Liverpool, Philippe Coutinho foi convocado por Tite para os jogos contra Equador e Colômbia, ambos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na vitória por 2 a 0 sobre os equatorianos, na Arena do Grêmio, Coutinho foi um dos destaques da Seleção e deixou sua marca.





Globo Esporte