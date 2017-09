Após duas temporadas no Olympiacos, Cambiasso anuncia aposentadoria

Com uma rica história no futebol, passando por clubes como Internazionale e Real Madrid, além da seleção argentina, o meia Esteban Cambiasso anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira. O jogador, que atuou nas últimas duas temporadas pelo Olympiacos, da Grécia, decidiu não seguir a carreira de atleta após o fim de seu contrato com o clube.





O agora ex-jogador completou um curso de técnico profissional da Uefa e poderia iniciar a carreira nesta área assumindo equipes juvenis ou como auxiliar técnico de times de primeira ou segunda divisões na Europa. No entanto, a imprensa grega aponta que ele deve iniciar sua carreira fora dos gramados como diretor técnico.





Aos 37 anos, Cambiasso iniciou sua carreira de jogador na base do Argentinos Juniors e atuou também pelo Real Madrid B, antes de se tornar profissional. Depois, passou por Independiente, River Plate, voltou ao Real Madrid para jogar no time principal, e passou 10 anos no Internazionale, onde se tornou ídolo. Em 2014, atuou pelo Leicester, e seguiu na temporada seguinte para o Olympiacos, onde pendurou as chuteiras. Pela seleção argentina, disputou 51 partidas e marcou cinco gols.





Globo Esporte