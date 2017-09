Após dupla da Ferrari bater na largada, Hamilton vence e se isola na liderança

Era para ser uma noite de glória para Sebastian Vettel. Após ir ao limite no treino classificatório e tirar a pole position de Max Verstappen, o alemão teria a chance de vencer pela quinta vez no ano e retomar a liderança do campeonato. Não foi o que aconteceu. Em uma largada debaixo de muita chuva, Kimi Raikkonen saiu melhor e colocou por dentro da RBR do holandês, que, escapando de Vettel, se tocou com a Ferrari. O finlandês perdeu o controle do carro e acabou atingindo a lateral esquerda do companheiro de equipe. De quebra, Kimi ainda levou junto a McLaren de Fernando Alonso, que em uma temporada cheia de problemas, tinha a possibilidade de fazer boa corrida.





Lewis Hamilton, quinto no grid, se aproveitou e tomou a liderança para si, com Daniel Ricciardo em segundo e Nico Hulkenberg da Renault em terceiro. Daí em diante foi um passeio para o inglês da Mercedes. Mesmo com o fim da chuva e a pista seca, o carro germânico mostrou sua superioridade sobre a RBR, e o tricampeão seguiu solitário para vencer pela sétima vez na temporada, a 60ª na carreira. Com o resultado, Lewis amplia a liderança na tabela para 28 pontos contra o rival alemão da Ferrari (263 contra 235).





O pódio foi completado por Ricciardo em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Fechado com a Renault para 2018, Carlos Sainz Jr. fez grande corrida, saindo de décimo para fechar em quarto. Outro que definiu seu futuro para a próxima temporada foi Sergio Pérez, que permanecerá na Force India, e recebeu a bandeira quadriculada em quinto. Jolyon Palmer, por sua vez, não tem vaga certa no ano que vem, mas, neste domingo, conquistou seus primeiros pontos em 2017, com um ótimo sexto lugar. Stoffel Vandoorne (7º), Lance Stroll (8º), Romain Grosjean (9º) e Esteban Ocon (10º) completaram o top 10. Felipe Massa foi o 11º com a Williams.





A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, em Sepang, com o GP da Malásia. O primeiro treino livre será no dia 28 de setembro às 23h00 (de Brasília)





Largada





Cingapura protagonizou, certamente, o início de prova mais confuso da Fórmula 1 em 2017. Raikkonen largou bem, colocou por dentro de Verstappen, que espremido por Vettel se chocou na Ferrari do finlandês. Kimi perdeu o controle do carro, acertando a lateral esquerda do companheiro de equipe e atingindo também a McLaren de Alonso. Com a confusão, Hamilton pulou de quinto para primeiro, enquanto Ricciardo assumiu a vice-liderança. Sobrevivente da primeira volta, Hulkenberg apareceu em terceiro.





