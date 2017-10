Atlântico goleia e está nas quartas de final da Liga Nacional

(Foto: Mayelle Hall)









A equipe do Atlântico URI Erechim entrou em quadra no início da tarde deste sábado (30) para enfrentar o Joaçaba Futsal no jogo de volta das quartas de finais da Liga Nacional 2017. Um grande jogo, com duas das melhores equipes do principal campeonato do salonismo nacional.





Giba, técnico do Atlântico, iniciou com Djony, Grillo, Murilo, Café e Keké. Já Cassiano Klein, técnico do Joaçaba Futsal, começou com Renan, Perú, Adriano, Edimar e Cecatto.





O Galo erechinense impôs seu futsal e logo 2min07 da primeira etapa abriu o marcador com Grillo, completando ótima jogada que envolveu toda a equipe. Atlântico URI Erechim 1 X 0 Joaçaba Futsal. Numa roubada de bola, Dimas avançou e deslocou do goleiro Djony, empatando para o Joaçaba, aos 4min57 da primeira etapa: 1 a 1.





O verde-rubro foi para cima e continuou mandando no jogo. Com calma, a equipe foi achando espaços. Numa cobrança rápida de escanteio, efetuada por Keké, Café enganou a defesa adversária e fez um belo gol para o Galo, aos 12min57 da primeira etapa: Atlântico URI Erechim 2 X 1 Joaçaba Futsal. Resultado que permaneceu até o intervalo.





Na volta para a segunda etapa as equipes retornaram para a quadra cadenciando o jogo. O Joaçaba tentando empatar e levar o jogo para a prorrogação. E o Galo buscando manter o resultado positivo, que confirmaria a passagem para a próxima fase de Playoffs.





O terceiro gol do verde-rubro nasceu de uma excelente jogada, onde Keké foi até a lateral esquerda e lançou no meio da área para Grillo, que completou para as redes: Atlântico 3 a 1. Logo na saída de bola, o goleiro do Joaçaba tentou o ataque e perdeu a disputa para Grillo. A bola foi em direção ao gol e com muito oportunismo Keké se jogou e quase em cima da linha empurrou para as redes, ampliando o marcador para o verde-rubro. 14min16 do segundo tempo: Atlântico 4 a 1. Depois disso foi tocar a bola e esperar o cronômetro zerar. Final de jogo no Caldeirão do Galo: Atlântico URI Erechim 4 X 1 Joaçaba Futsal.





Com a vitória o verde-rubro passa para as quartas de finais, onde enfrentará um dos catarinenses Joinville ou Concórdia, que fazem o jogo de volta das oitavas no dia 06 de outubro, sexta-feira, às 21h30, no Centreventos Cau Hansen em Joinville/SC. Na primeira partida, realizada em Concórdia, deu Joinville por 4 a 3.





