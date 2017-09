Aula de futebol? Jadson rebate análise de Petros: "Irrelevante", diz 10 do Corinthians

(Foto: Marcos Ribolli)





O meia Jadson, do Corinthians, rebateu as declarações de Petros e aproveitou para dar uma cutucada no meio-campista rival. Após o jogador do São Paulo dizer que seu time havia dado "uma aula de futebol" no líder do Campeonato Brasileiro no empate por 1 a 1 entre as equipes, neste domingo, no Morumbi, o corintiano não deixou barato.





– Eu não vi a declaração do Petros, mas jogar um clássico é sempre difícil, nos sabíamos disso. Acho que esse ponto que a gente sai hoje do Morumbi é importante, pode fazer a diferença lá na frente. As declarações do Petros é irrelevante para nós. Vamos continuar trabalhando sério e, como ele disse... Ele falou que a equipe dele deu uma aula, mas as posições estão invertidas, né? Deixa o Petros falar e a gente vai continuar trabalhando quietinho, fazendo nosso trabalho, para continuar nessa caminhada – falou Jadson.





O Corinthians lidera o campeonato, com 54 pontos, enquanto o São Paulo, com 28, vem brigando contra o rebaixamento.





Inconformado com supostos erros de arbitragem contra sua equipe, Petros reclamou bastante após o jogo e destacou a superioridade, na visão dele, do Tricolor contra o Timão:





– Estou feliz pelo desempenho da equipe. Fomos muito superiores, demos uma aula de como se joga futebol. Vão comentar que o São Paulo é time de rebaixamento, mas demos uma aula no primeiro colocado – afirmou o são-paulino.





Globo Esporte