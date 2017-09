Bayern de Munique anuncia demissão do técnico Carlo Ancelotti

O Bayern de Munique anunciou na manhã desta quinta-feira a demissão do técnico Carlo Ancelotti. A decisão foi tomada depois de uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira entre o treinador e dirigentes do clube.





Na quarta passada, em Paris, o Bayern foi derrotado por 3 a 0 pelo Paris Saint-Germain, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi a segunda derrota da equipe na temporada - a outra foi para o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão.





- A performance do nosso time desde o início da temporada não corresponde com as nossas expectativas. O jogo em Paris mostrou claramente que tínhamos que tomar uma atitude. Hasan Salihamidzic e eu tivemos uma discussão série e aberta com Carlo e informamos a ele nossa decisão. Eu gostaria de agradecer ao Carlo pela cooperação e lamento por isso. Carlo é meu amigo e continuará sendo, mas temos que tomar uma decisão profissional pelo bem do Bayern. Agora espero que o time tenha um desenvolvimento positivo e uma performance absoluta para que possamos alcançar os objetivos dessa temporada - declarou Karl-Heinz Rummenigge, diretor-geral do clube, em um comunicado.





Na tarde desta quinta-feira, o italiano se manifestou pelo Twitter e afirmou que "foi uma grande honra fazer parte da história do Bayern" e que "gostaria de agradecer ao clube, os jogadores e seus grandes torcedores".





Até então auxiliar-técnico, Willy Sagnol vai assumir o comando da equipe interinamente. Sua estreia será no próximo domingo, quando o Bayern enfrenta o Hertha Berlin pela sétima rodada do Campeonato Alemão.





Aos 58 anos, Ancelotti voltou a Munique balançando no cargo. De acordo com a imprensa internacional, o Bayern vive uma crise interna alimentada pela rejeição dos principais jogadores do elenco ao treinador. Robben, que foi reserva na partida contra o PSG, por exemplo, desconversou após a partida quando perguntado se o time apoiava o técnico.





- Não responderei essa pergunta - resumiu.





O Bayern nos 60 jogos sob comando de Ancelotti

Vitórias: 71,67 %

Empates: 13,33 %

Derrotas: 15 %





O brasileiro naturalizado espanhol, Thiago Alcântara, usou o Twitter para deixar uma mensagem ao seu ex-comandante (veja abaixo). O jogador disse que "foi uma honra poder jogar" com Ancelotti e desejou "toda a sorte do mundo" na seguinte etapa do treinador.





Carlo Ancelotti foi contratado pelo Bayern de Munique em dezembro de 2015 para substituir Pep Guardiola. Nesse período, venceu duas vezes o Campeonato Alemão e a Supercopa da Alemanha. Foram 60 partidas oficiais disputadas, sendo 43 vitórias, oito empates e nove derrotas. Na Liga dos Campeões, caiu nas semifinais para o Atlético de Madrid na temporada 2015/16 e nas quartas para o Real Madrid na temporada 2016/17.





Na atual temporada, o time alemão disputou 11 partidas: venceu oito, perdeu duas e empatou uma. No Campeonato Alemão, está em terceiro lugar, a um ponto de distância do Hoffenheim e três do Dortmund.





Globo Esporte