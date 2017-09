Botafogo passa Avaí e lidera returno do Brasileirão, e Grêmio está no Z-4

Os torcedores de Grêmio e Botafogo mal podem esperar pelo confronto válido pelas quartas de final da Libertadores na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, em Porto Alegre. O primeiro jogo foi 0 a 0, o que deixa a tensão para o segundo jogo ainda maior. Porém, os botafoguenses têm um motivo para estarem esperançosos por uma classificação: o Alvinegro ocupa a 1ª colocação no segundo turno do Brasileirão, enquanto o Tricolor gaúcho está no "Z-4", na 17ª posição.





Mesmo focado na Libertadores e disputando vaga na semifinal do torneio, o Botafogo não deixou o Brasileirão de lado. O desempenho excelente no returno do Brasileirão, com quatro vitórias em cinco partidas, mantém o Alvinegro brigando na parte de cima da tabela, para garantir vaga no G-6 - atualmente ocupa a 7ª posição, com 37 pontos.





O Grêmio, adversário do clube carioca nas quartas de final da Libertadores, vive outro momento. A derrota para a Chapecoense por 1 a 0, dentro de casa, piorou o desempenho no segundo turno do Brasileiro, que já era decepcionante: conquistou apenas quatro pontos em cinco partidas - foram três derrotas, uma vitória e um empate - e ocupa a 17ª posição. Para o jornalista Lédio Carmona, o momento do Tricolor gaúcho é consequência por dar preferência a outras competições.





- É o efeito Libertadores e Copa do Brasil - afirmou, nesta segunda, em participação no "Seleção SporTV".





A grande diferença de desempenho entre Botafogo e Grêmio não é a única situação surpreendente do segundo turno do Brasileirão. Outros dois times também chamam a atenção: Avaí e Atlético-GO. "Rebaixados pela imprensa", segundo Lédio Carmona, reagiram no returno. O time de Florianópolis chegou a ser líder da segunda parte da competição e hoje é o segundo colocado. Na tabela geral do Brasileirão, já deixou a zona de rebaixamento para trás, ocupando a 13ª posição. O Dragão também não deixa a desejar: com Walter na liderança, ocupa a quarta colocação do segundo turno e, apesar da lanterna no Brasileirão, está com apenas uma vitória a menos do que os primeiros times fora do Z-4.





Quem caiu muito de rendimento no returno foi o Sport, que chegou a brigar na parte de cima da tabela, ocupando o sexto lugar no fim do primeiro turno. Com apenas um empate no returno e quatro derrotas, ocupa a "lanterna", perdendo posições e fôlego na classificação geral, na qual aparece em 12º lugar.





Líder do Brasileirão, o Corinthians, no returno, é apenas o 12º colocado, com apenas duas vitórias nas cinco partidas disputadas.





Grêmio e Botafogo voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Libertadores na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, na Arena do Grêmio, com transmissão ao vivo do SporTV. Qualquer empate com gols classifica o Alvinegro. Um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.





Globo Esporte