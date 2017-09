Botafogo-SP perde para Tombense e classificação fica ‘impossível’ no Brasileiro

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)

A classificação do Botafogo-SP ficou "impossível" na série C do Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Tombense fora de casa e despencou do G4 do grupo B. Mesmo saindo na frente do placar, o Pantera virou a equipe da casa virar o jogo na segunda etapa.





O Jogo





O jogo foi disputado e aberto, mas o Botafogo mostrou mais força nos primeiros minutos, e logo aos 4, abriu o placar com Ronaldo, que girou bonito e chutou para o gol. No entanto, aos 7, o Tombense empatou com Wellington Carvalho, após rebote do goleiro Neneca. Mesmo com a pressão no ataque, o Pantera não conseguiu balançar as redes e o empate persistiu até o final do primeiro tempo.





Na segunda etapa, o ritmo se manteve até os 20 minutos, quando o cansaço era nítido, mas a partida aberta. Aos 23, Max foi derrubado por Vitinho na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Max foi para a batida e virou o placar. Em seguida, a pressão foi total do Botafogo, com duas oportunidades com Wesley e Francis, que por pouco não igualaram o placar. No fim, vitória do time de Tombos, subida temporária para o G4 e eliminação quase provável da equipe de Ribeirão Preto.





Sem explicação





No lado do tricolor botafoguense, o discurso veio apenas do atleta Alex Gonçalves, que esteve na coletiva de imprensa. O discurso foi de decepção. “Agora é ver o que tem que fazer essa semana e colocar os pés no chão. Lutamos até o final. Tivemos a classificação na mão e deixamos passar”, disse.





Para uma rádio de Ribeirão, o presidente Gerson Engracia foi cauteloso ao dizer sobre a não classificação e o orçamento para 2018. Mesmo sem a verba da série B, o ano de 2018 não será prejudicado com a campanha ruim no Brasileiro.





Agora, para tentar a classificação quase improvável, a equipe precisa vencer o Ypiranga na última rodada, em casa, e torcer por uma combinação de resultados. O jogo acontece no sábado (9).