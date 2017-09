Chape é rejeitada por quatro técnicos, e Argel é último nome de lista inicial

(Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória )

A Chapecoense tem dificuldades para definir o novo treinador para a sequência dos trabalhos na Série A do Brasileiro. Inicialmente com uma lista de cinco nomes, o Verdão, atualmente no Z-4 da competição nacional, ouviu um "não" de quatro das opções.





Eduardo Baptista, Jorginho, Enderson Moreira e Roger Machado foram procurados pela diretoria verde e branca mas não aceitaram a proposta. Enquanto os dois primeiros alegaram compromissos pessoais fora do país, o terceiro atualmente lidera a Série B com o América-MG. Já Roger negou há cerca de um mês uma proposta para treinar o Flamengo e era encarado como a opção menos provável pela direção.





Com isso, Argel é o último nome da lista inicial levantada pela diretoria. Até a manhã desta terça-feira, o treinador ainda não havia sido contatado pela Chapecoense. No entanto, o jornalista Roberto Alves afirmou nesta tarde na CBN/Diário que o técnico recebeu proposta do clube.





Enquanto não define um novo técnico, a Chape treina na tarde desta terça sob o comando do interino Emerson Cris, que comandará a equipe diante do Flamengo pela Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para às 19h15 (horário de Brasília) da próxima quarta, na Arena Condá.





Globo Esporte